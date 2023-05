Giornata mondiale per l’igiene delle mani, le iniziative alla Spezia

Si celebra domani venerdì 5 maggio la giornata mondiale per l’igiene delle mani promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. È l’iniziativa per ricordare come il semplice gesto di lavarsi le mani sia un gesto essenziale per evitare il contagio di tutte le malattie infettive.

“L’esperienza del Covid – spiega l’assessore alla sanità di Regione Liguria Angelo Gratarola – ci ha consentito di imparare come alcuni comportamenti possano diventare particolarmente importanti nella prevenzione. Il lavaggio delle mani è un gesto fondamentale, non riguarda solo il Covid, ma riduce la possibilità di trasmissione di molte patologie infettive”.

