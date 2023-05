Il Centro per non subire violenza festeggia 40 anni di attività: 16mila donne hanno chiesto aiuto

Genova. Dieci sono gli anni che, mediamente, una donna impiega per uscire da una relazione violenta. Questo è uno dei dati emersi durante il convegno organizzato quest’oggi dal Centro per non subire violenza, il più “anziano” di Genova, che oggi ha festeggiato nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi i suoi primi quarant’anni di attività. Quarant’anni durante i quali le operatrici e le volontarie hanno accolto circa 16mila donne, circa 400 richieste di aiuto l’anno con 800 donne e minori che hanno trovato un porto sicuro nelle case rifugio.

«Oggi siamo qui a celebrare i quarant’anni del centro per non subire violenza – dice l’assessore alle Pari opportunità Francesca Corso – un anniversario importante perché testimonia la tenacia e il coraggio di queste donne che, ogni giorno, combattono una lotta fondamentale contro un fenomeno che purtroppo è in costante crescita. La violenza di genere e i femminicidi, ci insegna la cronaca, sono ancora all’ordine del giorno e il lavoro dei centri antiviolenza e delle volontarie e delle operatrici è prezioso. Occorre quindi che le istituzioni e la società civile si facciano carico di questa responsabilità non lasciando sole le donne e chi presta loro aiuto, perché agire in tempo la maggior parte delle volte fa davvero la differenza tra la vita e la morte».

