Il Festival del gelato artigianale parla pietrese: “U Magu” porterà gusti e sapori del territorio

Pietra Ligure. Gelato al Chinotto e per la cena gourmet gelato alla Robiola di capra di Roccaverano con fichi neri di Pietra Ligure: eccellenze della gastronomia locale saranno protagoniste al Festival del Gelato Italiano – Artigianale e Gastronomico”, organizzato da Associainsieme, in programma dal 5 al 7 maggio 2023 a Rivara, in provincia di Torino, e le porterà la gelateria “U Magu” di Pietra Ligure, presente alla seconda edizione della rassegna.

Durante la tre giorni, dalla colazione al dopo cena gelati preparati dai Maestri Gelatieri italiani con materie prime di altissima qualità, ma anche degustazioni guidate, workshop, visite culturali, aperitivi, cene gourmet, show cooking, talk, spettacoli, musica e passeggiate notturne per scoprire il mondo del gelato artigianale e la cultura del territorio.

» leggi tutto su www.ivg.it