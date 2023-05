Imperia. Con il pareggio di questa sera contro l’Udinese il Napoli è diventato campione d’Italia vincendo il terzo scudetto nella storia della squadra.

Non si è fatta attendere la gioia dei tifosi imperiesi che si sono incontrati in piazza Dante per festeggiare insieme l’attesissima vittoria; al momento non si segnalano particolari rallentamenti del traffico nel centro cittadino.

