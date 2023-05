In arrivo gli “Inclunigames”: attività sportive gratuite e inclusive per gli studenti dell’Unige

Genova. Come dimostrato negli ultimi anni il CUS Genova è molto attento ai bisogni della popolazione così come alla socialità che lo sport porta con sé. Proprio in questa direzione si articola il Progetto “Inclunigames” finanziato da Sport e Salute S.p.A. e promosso dalla FederCUSI, la Federazione Italiana dello Sport Universitario.

Questo nuovo progetto di inclusione sociale e sportiva, il sesto del CUS Genova approvato in questi anni dalla FederCUSI, si articola in quattro differenti attività per un totale di più di 130 ore, tutte gratuite per gli studenti universitari e aperte a partecipanti con e senza disabilità. La finalità è quella di dare risposte alle esigenze del territorio, espressamente manifestate al CUS Genova dal Municipio Medio Levante, nel quale è inserito. Un progetto alimentato dalla volontà della Polisportiva Universitaria di confermarsi come punto di riferimento per la comunità. Il CUS, grazie alle precedenti esperienze di questi anni, può contare su una rete territoriale attiva e reattiva che, con il supporto del Municipio, sarà utilissima per la diffusione e l’attuazione di questo Progetto.

