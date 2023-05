In Liguria poche nascite, ma mancano 20 pediatri: ogni medico assiste circa 900 bambini

Liguria. In Liguria mancano 20 pediatri per rispettare il tetto massimo di assistiti fissato dal ministero della Salute che garantirebbe l’esercizio della libera scelta. È quanto emerge dall’analisi della fondazione indipendente Gimbe secondo cui in Italia servirebbero almeno 840 professionisti in più a fronte di un calo del 5,5% riscontrato tra il 2019 e 2021. Un allarme, quello sulla carenza dei pediatri, che arriva da tutte le zone del Paese e che vede la nostra regione sostanzialmente in linea con la media italiana.

Secondo le rilevazioni della Struttura interregionale sanitari convenzionati (Sisac) in Liguria ogni pediatra ha mediamente 898 assistiti. Ma – complice anche la struttura demografica ligure, sbilanciata a sfavore dei più piccoli – ci sono regioni con situazioni ben peggiori: il Piemonte è in testa alla classifica negativa con 1.092 assistiti per ogni pediatra di libera scelta, la media nazionale è 896, mentre le uniche sotto la soglia critica degli 800 sono Molise, Sicilia, Sardegna e Umbria. Per restare al di sotto del tetto massimo servirebbero altri 20 pediatri, ma in Lombardia ne mancano addirittura 228, in Piemonte 134, in Toscana 133, in Veneto 124.

