Infrastrutture nel savonese, Pasa (Cgil): “Il potenziamento ferroviario della tratta Savona-Torino ancora un miraggio”

Savona. “Il potenziamento ferroviario della tratta Savona/Torino continua a rimanere un miraggio eppure il consuglio regionale nel 2019 ha votato all’unanimità un documento in cui impegna il Presidente Toti a mettere in campo iniziative su questo tema. Ciò che c’è da fare sul tema delle infrastrutture è racchiuso nelle parole che il Presidente Mattarella ha pronunciato poco tempo fa. Il Presidente ha sottolineato come la mobilità, al pari degli altri servizi, costituisca un importante elemento di libertà, di pari dignità sociale, strumento che sottrae all’emarginazione territori e popolazioni, con particolare riguardo alle aree interne. Per il Presidente, la missione di questo servizio non va mai sottovalutata in quanto persegue la finalità di interesse generale”. Lo ha ribadito il segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa.

“La dotazione infrastrutturale della Provincia – prosegue -, di fatto, non ha subito negli ultimi decenni alcune modifiche sostanziali, risultando oggi pesantemente inadeguata soprattutto alle sfide future. In questo senso è fondamentale pensare alle aree di accesso ai porti. Gli investimenti infrastrutturali di terra, da e per la piattaforma, sono in ritardo e per questo chiediamo da tempo alle istituzioni nazionali e locali di accelerare l’esecuzione di una serie di opere essenziali per l’economia del nostro territorio”.

