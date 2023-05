Una pianta decorativa di Corso Cavour piena di api. È accaduto nella tarda mattinata di oggi e l’episodio ha destato non poca curiosità e apprensione. Molti cittadini hanno assistito alla scena stando a distanza. L’area è stata circoscritta dalla Polizia locale in attesa dell’arrivo di una ditta specializzata al fine di allontanare in sicurezza tutti gli abitanti dell’improvviso alveare.

L’articolo Maxi sciame d’api in una pianta decorativa di Corso Cavour proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com