Napoli campione d’Italia, a Sanremo i fuochi artificiali illuminano il porto vecchio

Sanremo. Grande festa anche in provincia di Imperia per i tanti tifosi napoletani residenti in Riviera che oggi gioiscono per la vittoria matematica della propria squadra del cuore del campionato di Serie A. Evento storico che si è verificato a distanza di 33 anni dall’ultimo scudetto conquistato dai partenopei, quando a guidare la squadra c’era un certo Diego Armando Maradona. Anche se non si possono paragonare a quelli che stanno avvenendo nel capoluogo campano, i caroselli di auto e moto in corso nei principali centri dell’Imperiese, a incominciare da Sanremo e Imperia, stanno animando la tarda serata di un giovedì altrimenti destinato a rimanere anonimo. Nella Città dei fiori il raduno dei tifosi è avvenuto al Porto Vecchio da cui sono partiti i fuochi artificiali.

Lo scudetto numero 3 della storia calcistica del Napoli è arrivato con 5 giornate di anticipo, grazie al pareggio ottenuto in trasferta sul campo dell’Udinese, dopo che domenica scorsa il sogno era sfumato contro i cugini della Salernitana che avevano eretto un muro in difesa per arginare l’attacco al comando di mister Spalletti.

