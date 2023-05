Nzola prova a recuperare, la Cremonese conta sul ritrovato Okereke

Seduta di scarico per i calciatori impegnati in Atalanta-Spezia, si lavora già sulla tattica in vista della Cremonese per il resto del gruppo, a dire la verità piuttosto esiguo. Gli aquilotti iniziano oggi l’avvicinamento alla partita di sabato sera allo Zini, che anticipa di 24 ore l’altro scontro diretto in ottica salvezza, ovvero Lecce-Verona di domenica sera.

La missione per Semplici e il suo staff è recuperare Mbala Nzola, fermo per il solito problema al polpaccio venuto fuori nella fatidica partita contro l’Atalanta in Coppa Italia a gennaio e ripresentatosi un paio di volte di recente. Senza i suoi 13 gol in 26 partite lo Spezia soffre a fare risultato pieno. Con lui in campo e nel tabellino dei marcatori ha invece perso una sola volta, lo scorso ottobre contro la Fiorentina per un gol nel finale.

