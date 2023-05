Par condicio, esposto sulla serata agli Impavidi: “Richiamo prefettura a sindaca conferma perplessità”

Esposto alla prefettura sull’evento “Vincerò”, in programma domani sera agli Impavidi di Sarzana. A presentarlo, il consigliere comunale uscente Paolo Mione. “Ho indirizzato questa mattina alla Prefettura della Spezia un esposto nel quale chiedevo di verificare se l’iniziativa che risultava realizzata da Sabino Lenoci al Teatro degli Impavidi per domani sera – spiega Mione – non dissimulasse – sotto le sembianze di un galà di musica lirica – una vera e propria iniziativa di propaganda elettorale in favore del predetto Lenoci, candidato al Consiglio comunale in una lista civica a sostegno della Ponzanelli ed in favore di quest’ultima, indicata come “ospite d’onore”. In quel caso infatti sussisterebbero seri dubbi in ordine al rispetto della disciplina sulla par condicio elettorale, sulla rendicontazione prevista per le spese elettorali e sull’osservanza del capitolato che regola la concessione del Teatro degli Impavidi a terzi da parte del gestore”. E in giornata dal Palazzo del governo è arrivata risposta, a firma del dirigente dell’Ufficio elettorale provinciale, in cui “si informa che questa Prefettura ha chiesto notizie al sindaco sull’iniziativa in argomento. Sul punto, è stata inoltre richiamata l’attenzione sulla scrupolosa osservanza delle disposizioni generali in materia di propaganda elettorale”.

“Tale “richiamo” della Prefettura alla sindaca – prosegue Mione – conferma la fondatezza delle perplessità del sottoscritto (e di molti in città) sulla correttezza e l’opportunità dell’operato dei protagonisti della vicenda. E non è un caso che – ricevuta dalla Sindaca la nota della Prefettura – sia immediatamente apparso un comunicato stampa nel quale l’associazione ‘Sarzana Civica’ – che esprime la lista in questione a sostegno di Ponzanelli – si è affrettata ad intestarsi l’iniziativa, finalmente esplicitandone la natura schiettamente propagandistica che in precedenza era invece accuratamente occultata. Il tutto confermato dalla presenza di manifesti elettorali all’interno del Teatro civico. Esistono, inoltre, forti perplessità sul fatto che il Teatro degli Impavidi- teatro pubblico di proprietà comunale- possa essere concesso per manifestazioni dichiaratamente elettorali”.

