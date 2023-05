“Portico Laurina: sindaca trionfante, ma erano stati loro a consentire la chiusura”

Ieri la notizia dell’accordo che ripristina il diritto di pubblico passo nel porticato del Laurina. “Queste chiusure hanno le ore contate! – il commento affidato alla sua pagina Facebook dalla sindaca Cristina Ponzanelli – Il porticato del Laurina sarà sempre aperto ai sarzanesi, come sempre lo è stato… la proprietà privata, dopo quasi un anno di contenzioso, ha finalmente riconosciuto il diritto pubblico di passo e rimuoverà immediatamente queste chiusure e le barriere architettoniche. Potremo anche tornare, come una volta e come è giusto che sia nel rispetto della proprietà, a vivere il porticato e le sue attività commerciali, come avveniva in passato con alcuni straordinari locali che hanno fatto la storia di Sarzana”. Dalla sindaca un ulteriore passaggio che prende le mosse dal ricordo personale: “Ricordo quando avevo dodici anni e tornando a casa da scuola a piedi passavo per questo porticato con gli amici di Trinità… anche le generazioni di sarzanesi di oggi e di domani lo faranno e quel diritto non potrà mai più essere messo in discussione, come è finalmente riconosciuto ora nero su bianco, e come è giusto che sia”.

Ma non tutti salutano l’intesa sul portico con entusiasmo. “È sbalorditivo: la sindaca – così si legge in un intervento del Partito democratico di Sarzana – pubblica trionfante il documento con il quale la proprietà del Laurina riconosce l’esistenza di un diritto di passo pubblico, in favore della comunità, sotto il portico del Laurina stesso. Avevano consentito loro di chiudere il portico e di modificare i livelli per renderlo definitivamente inaccessibile. Non hanno fatto nulla per garantire quel consolidato diritto collettivo. Hanno tollerato che venisse demolita la scala di accesso. Hanno perfino progettato e realizzato un marciapiede ‘alternativo’ al portico con la conseguenza di rendere più sacrificato l’adiacente crocevia stradale. E hanno permesso che per mesi e mesi il portico rimanesse sbarrato. A noi risulterebbe che avevano promesso al privato di ‘liberare’ il portico dal ‘fastidioso’ transito dei pedoni sarzanesi a fronte della ‘spontanea’ rinuncia del primo a edificare su un’area di sua proprietà in via VIII Marzo…”. Proseguono i Dem: “Solo dopo che opposizioni consiliari, Comitato Sarzana che botta e cittadini sono insorti, la sindaca ha tardivamente chiamato in giudizio la società Laurina per tutelare il passo pubblico. Ed infine la proprietà si è arresa all’evidenza e ha riconosciuto l’esistenza di quel passo pedonale della comunità. Lo ha fatto il 15 marzo scorso, quasi due mesi fa. Ma alla sindaca Ponzanelli annunciarlo subito non conveniva. Meglio aspettare a farlo dieci giorni prima delle elezioni; chissà che qualcuno non si sia scordato di tutta la storia…”.

