Scuola, gli alunni del Nautico ambasciatori della città a Carloforte

Genova. Gli studenti dell’Istituto Nautico San Giorgio di Genova diventano ambasciatori della città in occasione del loro primo viaggio di studio a Carloforte, dove porteranno la bandiera di San Giorgio, donatagli questa mattina dall’assessore alle Politiche dell’istruzione Marta Brusoni.

«Sono molto orgogliosa di questi ragazzi che partiranno per Carloforte e porteranno i colori della nostra bandiera in veste di ambasciatori – ha detto l’assessore Brusoni – È con iniziative come questa che si educano i giovani alla cittadinanza attiva, facendoli diventare cittadini pienamente coscienti dei propri diritti e dei propri doveri, consapevoli e attivi nei diversi ambiti della società, informati, che esercitano il diritto di voto, impegnati socialmente e con un profondo rispetto di sé, degli altri e anche dell’ambiente che li circonda».

