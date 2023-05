Spese militari, presidio della Rete spezzina per la pace e il disarmo

Lunedì prossimo, 8 maggio, alle 18.00, presidio in Piazza Mentana promosso dalla Rete spezzina per la pace e il disarmo nell’ambito della campagna globale “Finanzia la pace non la guerra”. La Rete ha inoltre aderito alla “Staffetta per l’umanità” organizzata da Michele Santoro, che toccherà anche la nostra provincia domenica 7 maggio.

“La spesa militare mondiale – così il comunicato della campagna – ha raggiunto nel 2022 la somma record di 2.240 miliardi di dollari complessivi, che corrisponde ad una crescita del 3.7% in termini reali rispetto all’anno precedente. Lo evidenziano le stime diffuse dal SIPRI di Stoccolma. Nel 2022 la spesa militare europea è aumentata del 13%, il più grande incremento annuale nella regione nel periodo successivo alla guerra fredda. La spesa totale di tutti i 30 membri della NATO ammonta a 1.232 miliardi di dollari nel 2022, pari al 55% della spesa complessiva. I dati dell’Istituto di ricerca svedese confermano le preoccupazioni evidenziate dalla Dichiarazione congiunta della Campagna internazionale contro le spese militari GCOMS (Global campaign on military spending), diffusa durante le Giornate di Mobilitazione globale, focalizzata soprattutto sulla minaccia esistenziale derivante dalla crisi climatica”.

