Il trapianto di capelli è una procedura che prevede la rimozione di follicoli piliferi da una zona del cuoio capelluto, detta area donatrice per essere poi trapiantati in una zona in cui i capelli sono diradati o mancanti detta zona ricevente.

Ma cosa accade prima e dopo un trapianto di capelli? Questa sul trapianto di capelli prima e dopo è una delle domande più frequenti dei pazienti che considerano l’opzione di un trapianto di capelli.

» leggi tutto su www.riviera24.it