Tutto pronto per la Ligorna Cup: al torneo 90 squadre e oltre due mila giovani calciatori

Genova. Il 3 maggio è andata in scena la presentazione della Ligorna Cup, importante evento estivo di calcio giovanile organizzato dalla stessa società presso il campo di casa di via Solimano. Una competizione della durata di tre settimane (leve dal 2010 al 2016) a cui prenderanno parte anche leve dilettantistiche liguri e non, così come società professionistiche. L’evento si è tenuto presso l’impianto del Ligorna alla presenza di numerose e importanti istituzioni politiche e sportive.

Quella che animerà per tre settimane il campo del Ligorna è l’evoluzione della Coppa del Centenario, realizzata lo scorso anno per festeggiare i 100 anni della società biancazzurra. Un torneo anche di carattere sociale grazie alla collaborazione con la BIC Genova, con cui è già cominciata una collaborazione legata al calcio integrato.

