Ventimiglia Riparte, Alessio Crisafulli scende in campo: «Necessario far ripartire la macchina comunale»

Ventimiglia. «Il cuore di un umano batte perché le arterie gli portano il sangue, se le arterie si fermano il sangue non arriva più e questo ferma di svolgere il suo lavoro: “tenerci in vita”. Ecco la città è il cuore, le arterie sono le frazione, il sociale, la sicurezza, l’igiene pubblica, lo sport, l’ambiente, l’agricoltura, e queste devono funzionare come le arterie dell’umano. Se queste non funzionano la città si spegne e questo è il punto dove siamo arrivati. Adesso dobbiamo fare in modo di farle ripartire, queste arterie, e noi proveremo a fare questo. Innanzitutto far ripartire la macchina comunale (non sappiamo in che situazione sia)».

Lo dichiara, utilizzando una metafora calzante, Alessio Crisafulli, detto “Crisa”, candidato alla carica di consigliere comunale con la lista “Ventimiglia Riparte” che sostiene la candidatura a sindaco di Gabriele Sismondini.

