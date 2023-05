Ai campionati di categoria Fipav Liguria doppiette per Colombo Genova e Wonder Volley

Genova. Tra il 30 aprile e il 1° maggio si sono conclusi quattro campionati di categoria FIPAV Liguria.

Domenica si sono disputate le finali dei maschili (under 19) e femminili (under 18). Nel PalaRavizza di Alassio, messo a disposizione dal CT Ponente nella persona del presidente Ornella Testa e grazie alla collaborazione della società Alassio Volley, due bellissime partite hanno concluso la stagione delle categorie giovanili maggiori che hanno visto i trionfi delle compagini del CT Centro Colombo Genova e Wonder Volley.

