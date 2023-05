Genova. L’incendio di una vettura sulla A10 sta complicando la viabilità sulla rete autostradale genovese con la chiusura dell’uscita di Genova Aeroporto per chi proviene da levante.

Ancora da capire l’esatta dinamica dell’episodio. Sul posto i vigili del fuoco e i medici del 118 che hanno soccorso la persona che era alla guida, trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Villa Scassi di Sampierdarena con molteplici ustioni. Non sarebbe in pericolo di vita.

