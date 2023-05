Badalucco, al via la mostra “Arte”r”Native”

Badalucco. Nell’entroterra và in scena l’arte con la mostra “Arte”r”Native”, un gioco di parole fra arte, alternative e native per raccontare una mostra presso la galleria UpArte Badalucco da sabato 6 maggio all ore 17:30. Le opere saranno esposte fino al 27 maggio nella galleria che si trova vicino al Duomo nell’omonima piazza.

Tre le artiste che espongono con altrettanti linguaggi differenti: la pittura di Davila Rossi, la fotografia artistica Lucia Canepa e la ceramica e decorazione di Puni Albin. Differenti modi di esprimere l’arte nel segno linguaggio universale per tutto ciò che è bellezza, armonia e magia.

