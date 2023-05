Ballardini avverte: “Lo Spezia aveva altri obiettivi, ma alla Cremonese conosciamo le insidie”

“Con il Milan siamo partiti timidi e timorosi, mentre loro sono partiti molto forte, ma bisogna sempre considerare l’ambiente, la qualità degli avversari, eccetera. Poi siamo diventati più consapevoli delle difficoltà che potevamo creare. Lo Spezia è una squadra che aveva altri obiettivi, a gennaio hanno fatto investimenti importanti, hanno preso Shomorudov che è molto bravo. Andiamo a incontrare una squadra che si trova in quella posizione ma che ha un rosa all’altezza della categoria molto bene assemblata”. La Cremonese ha guadagnato quattro punti nelle ultime due partite casalinghe di campionato (vittoria contro l’Empoli e pareggio contro il Verona) che certificano il buon periodo malgrado la posizione di classifica. La Cremonese ha trovato la rete in tutte le ultime tre gare interne del torneo, altra testimonianza di una formazione in salute.

