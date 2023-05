Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Prosegue con un test amichevole la preparazione dei biancocelesti in vista dei play off di Lega Pro. L’Entella, infatti, esattamente sette giorni prima del proprio debutto nella post season, scenderà in campo per un’amichevole ufficiale, allo stadio Silvio Piola, contro i padroni di casa della Pro Vercelli.

