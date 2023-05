Calcio/ Samp, tifosi sotto la Lega Calcio “E su Ferrero niente da dire?”

Rabbia dei tifosi della Sampdoria a Milano: un gruppetto di tifosi ha criticato la Lega Calcio per la missiva alla società di prendere provvedimenti contro i supporter a seguito della sospensione per alcuni minuti della sfida contro lo Spezia con lancio di fumogeni in campo.

I presenti hanno esposto uno striscione “E su Ferrero? Niente da dire?” e insultato Lotito e Galliani. Sulla vicenda si sono esressi in una nota anche gli Ultras Tito: “Il gesto in occasione di Samp – Spezia con lancio di orce in campo è un gesto di protesta mirato ad alzare su quanto sta accadendo alla società. Dalla stessa Gradinata vengono tirati in ballo Ferrero, la famiglia Garrone-Mondini, istituzioni locali, Figc, Lega Calcio. Quest’ultime ritenute responsabili di non aver fatto nulla per evitare che la società finisse sull’orlo del fallimento. Su di noi avete avuto subito qualcosa da dire ma su il proprietario? Sul club conosciuto in tutto il mondo sia ostaggio di Ferrero niente?”

