Calcio, terremoto Albenga. Dopo Marinelli saluta anche Chiarlone: “Mancati rispetto e lealtà”

Albenga. Un vero e proprio terremoto: nel primo pomeriggio Simone Marinelli ha presentato le dimissioni da presidente dell’Albenga. Dopo aver risollevato la società riappianando i debiti lasciati dalla precedente gestione, ottenendo inoltre una storica promozione in Serie D, l’ormai ex numero uno del sodalizio ingauno ha svelato di essersi sentito tradito da alcuni suoi collaboratori dando l’addio al club.

A fargli eco Cristiano Chiarlone, socio e direttore il quale ha scelto di seguire le orme di Marinelli: “Si è mancato di rispetto al presidente e all’incredibile lavoro svolto quest’anno. Lui è stato leale, altri decisamente meno. Sono stati divulgati i bilanci e altre notizie che non sarebbero dovute uscire, un atteggiamento profondamente scorretto che alcune persone hanno anche cercato di coprire”. “Marinelli ha presentato le dimissioni – ha proseguito l’intervistato – e io ho scelto di fare altrettanto. Non so se ad Albenga si rivedrà un presidente corretto, passionale e leale come lui”.

Nel derby con l’Imperia l’ultimo saluto alla piazza? Chiarlone ha concluso dichiarando: “Ne parlerò con Marinelli, per il momento non abbiamo ancora deciso”.

