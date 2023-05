Chiavari: “La strada è ancora tortuosa”. Il clero e la Resistenza raccontati da Elvira Landò

Due nomi, fra i tanti, sono quelli che hanno fatto da perno alla conferenza di Elvira Landò Gazzolo, classe 1939, sulla sua ultima fatica editoriale: “Il Clero e la Resistenza in Chiavari e dintorni” (Internos Edizioni). L’appuntamento è alla sala dei Cappuccini di Chiavari per un incontro organizzato dall’Associazione amici della Madonnina a pochi giorni dal 25 aprile ma anche dall’anniversario della morte di “Bisagno”, che ricorre il 21 maggio. Qui una piccola ma appassionata platea accoglie la scrittrice e ne segue il filo, che si snoda fra la storia umana e il messaggio cristiano, fra la sofferenza della guerra e quella della Croce. Due nomi, dicevamo.

Il primo è quello di Elena Bono, che non ha bisogno di troppe presentazioni essendo una delle più grandi poetesse italiane del novecento; poetessa che l’idea di Resistenza ha così intimamente forgiato da cambiarne in profondità la visione, transitata da una poetica dell’incanto e dell’armonia a una del fare sulla Terra. Resistenza, dunque, come luce che filtra fra il Bene e il Male, spartiacque fra estetica di abbandono alle suggestioni della natura e posizione di responsabilità e consapevolezza che chiama in primo piano la coscienza e la scelta secondo coscienza. Il secondo è il famigerato Vito Spiotta, icona locale di una violenza cieca e senza limiti, ispettore generale del Partito Fascista Repubblicano di Chiavari e tristemente famoso per le sue torture, che infliggeva senza armi o marchingegni. Gli erano sufficienti, amava dire, le sue mani, che rivolgeva soprattutto al volto del prigioniero per sfigurarlo. In questa forbice di luce e tenebra, fra riscoperta e smarrimento di sé, si mossero gli uomini di quel tempo.

