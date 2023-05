Cinquanta bimbi a scuola a piedi: a Certosa inaugurato il pedibus della primaria Ariosto

Genova. Andare a scuola a piedi. Questa mattina 50 bimbi della scuola primaria Ariosto dell’Istituto Comprensivo Certosa, sono stati accompagnati in classe da alcuni genitori e volontari del comitato Liberi Cittadini di Certosa.

L’inaugurazione del pedibus della scuola Ariosto, fortemente voluto dalla Consulta delle Elette del Municipio V Valpolcevera in collaborazione con l’Unità di Progetto Smart Mobility-Direzione Mobilità e Trasporti del Comune di Genova e lo stesso Municipio Valpolcevera, è avvenuta in occasione di Streets for Kids, la campagna europea di Clean Cities, giunta quest’anno alla terza edizione, che chiede di realizzare azioni di mobilità scolastica per ridurre l’inquinamento attorno alle scuole e aumentare la sicurezza di bimbi e genitori nel percorso casa-scuola.

