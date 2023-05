Concessioni balneari, Centinaio a Marinella: “2023 sarà anno di transizione ma il Governo ci sta mettendo la faccia”

“È stato un incontro molto positivo, costruttivo e con molti spunti di riflessione”. Così il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio che nel pomeriggio al Bagno Roma di Marinella si è confrontato con gli operatori del settore balneare sul tema della Bolkestein a fronte anche della recente sentenza della Corte Europea. “Questo sarà sicuramente un anno di transizione – ha detto a margine dell’incontro l’esponente della Lega – il Governo ci sta mettendo la faccia e sta facendo il possibile per evitare che il 2024 (quando le concessioni dovrebbero andare all’asta) non diventi un anno infernale. Sarebbe un danno per tutto il sistema Paese visto che i comuni, anche i più piccoli, si troverebbero a dover gestire le gare europee e i tribunali rischierebbero di essere inondati di ricorsi”.

