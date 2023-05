Dialoghi sulla buona amministrazione, a Sestri Levante Massucco incontra i sindaci di Crema, Pesaro e Savona

Sestri Levante. Un incontro aperto a tutta la cittadinanza: lunedì 8 maggio il candidato sindaco Marcello Massucco incontrerà Stefania Bonaldi, già sindaca di Crema, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente di Ali e Marco Russo, sindaco di Savona per aprire un dialogo costruttivo e raccogliere le diverse esperienze amministrative. L’evento, in programma alle ore 17 in piazza Matteotti, sarà introdotto dall’ex sindaca e parlamentare Valentina Ghio.

“L’incontro di lunedì toccherà diversi temi legati all’amministrazione pubblica e alle diverse ricette proposte dagli amministratori: uno di questi riguarderà il far evolvere un turismo intensivo in un altro più sostenibile – dice Marcello Massucco – Metteremo dunque a confronto ciò che è stato fatto negli ultimi anni nel campo del turismo e della promozione del territorio, prospettando una visione di turismo sostenibile per i prossimi anni.

