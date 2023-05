Fusione Soccer-San Francesco Loano. Ferrara: “Cattardico sarà l’allenatore. Carparelli? Parleremo anche con lui”

Loano. Continuano gli aggiornamenti sulla vicenda riguardante due sodalizi confinanti, pronti a dare vita ad una fusione per uniformare un ambizioso progetto sportivo: San Francesco Loano e Soccer Borghetto sono sempre più ai dettagli, il momento è catartico.

Una sorta di gioco di parole lo si può fare con una delle prime scelte tecniche, probabilmente quella più in voga per avviare il percorso sul campo: scelto l’allenatore, come previsto il nuovo club avrà Cristian Cattardico in panchina. Ad annunciarlo è Andrea Ferrara, ex presidente del Soccer ora pronto ad occupare la vice presidenza al fianco di Diego Burastero. “Abbiamo deciso di fare questa scelta per dare una continuità ad una parte del nostro progetto. Ora siamo già all’opera per sentire i giocatori di entrambi i vecchi club. Il gruppo è già buono di per se quindi tutto sta andando avanti per il meglio. Carparelli? Parleremo anche con lui”.

