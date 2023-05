L’accoglienza dei migranti funziona, ma non senza fatica. Peracchini: “Spezia Expo non era pronto, non capisco perché non siano state messe a disposizione strutture della Marina non utilizzate”

Trecentotrentasei persone da accogliere e un sistema che è arrivato trafelato all’appuntamento. Quello di oggi al Molo Garibaldi è stato il secondo ormeggio della Geo Barents e i protocolli sono rimasti pressoché quelli fine gennaio, ma i piani che si sovrappongono sono troppi e la collaborazione istituzionale a volte non è sufficiente. Il piano politico talvolta cozza con quello istituzionale, quello giuridico si interseca male con quello logistico, in una situazione in cui è necessario prestare la giusta attenzione anche a quello sanitario e non dimenticare mai quello umano. Il risultato può essere esplosivo, ma quando si parla di immigrazioni, di persone che giungono dall’altra parte del mondo tutto si svolge all’interno di una bolla, un misto tra sicurezza e paravento, che impedisce di valutare davvero quale sia l’efficacia di una formula che non inizia e non finisce alla Spezia, e tanto meno nell’arco dei due o tre giorni in cui le cime di Medici senza frontiere saranno assicurate alle bitte del Garibaldi. Il fenomeno migratorio è epocale, ma nel corso degli anni l’accoglienza ha fatto acqua da tutte le parti, per molteplici motivi. L’impressione avuta negli ultimi giorni è che anche il metodo “distributivo” scelto dal governo Meloni (sia che derivi dalla volontà di togliere pressione al Meridione, sia che punti a intralciare le operazioni delle Ong) zoppichi non poco, portando a stravolgere completamente la quotidianità di porti, enti e istituzioni per svolgere un’attività decisamente delicata e assolutamente complicata, che forse meriterebbe di essere organizzata, monitorata e rimodulata in maniera approfondita. E non allestita in pochi giorni tra mille incognite e difficoltà.

Quello che non è mancato alla Spezia è stato certamente l’impegno e la convinzione è che tutto filerà liscio, ma, come dicevamo, è altrettanto evidente che negli ultimi giorni siano sorte non poche problematiche di stampo logistico e di competenza.

Tuttavia alle 16.30 le operazioni di sbarco sono iniziate ufficialmente con la discesa del primo migrante: alle 24 di oggi saranno sospese per riprendere domani mattina e poi una nuova sospensione per concludere domenica, se ce ne sarà bisogno. Nella pancia della nave sono arrivati ancora 80 minori, 49 dei quali non accompagnati. Dei minorenni dichiarati 21 hanno meno dieci anni e due sono bebè con meno di un anno. La nazionalità più rappresentata è quella siriana, poi quelle eritrea, bengalese e pakistana.

