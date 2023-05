Lenoci dal palco degli Impavidi: “Non mi faccio intimorire da quattro bifolchi, non smetto con la musica per questi cretini”

Dal palco degli Impavidi Sabino Lenoci, aprendo “Vincerò!”, ha risposto questa sera alle polemiche riguardanti appunto l’evento, che hanno visto anche la presentazione di un esposto alla prefettura; in particolare sono state avanzate ipotesi, essendo Lenoci candidato a sostegno della sindaca uscente Ponzanelli, ed essendo quest’ultima annunciata quale ospite d’onore della serata, circa uno scopo elettorale, e non solo artistico, della manifestazione.

“Questa è una serata di musica, una festa che ho voluto senza tanti altri scopi, con cui la hanno etichettata. Sono a Sarzana da vent’anni, amo Sarzana, ho portato la musica a Sarzana, ho creato un festival a Sarzana. Il mio lavoro e la mia vita sono la musica e il teatro. Platee di tutto il mondo mi applaudono: la Scala, Parigi, Londra, Francoforte, New York”, ha esordito Lenoci, dopo l’intro pianistico di Dragan Babic. “Vi ringrazio doppiamente di essere qui – ha proseguito -: perché vuol dire che esiste ancora gente che, uno, ama la musica e le emozioni; due, che non accetta questi tentativi di boicottaggio”, e qua dalla platea è salito l’applauso. “Mi piacerebbe che qualcuno riferisse a questi bifolchi, che pensavano che io fossi intimorito dalle loro minacce… – ha continuato -. Avevo deciso di non dire nulla, ma voglio farlo, perché sono un professionista, ho settant’anni, cinquant’anni di lavoro nei teatri di tutto il mondo, e non mi faccio certo intimorire da quattro bifolchi che pensano che io sia venuto qui per fare campagna elettorale. La mia campagna elettorale è la musica, sono loro, gli artisti, artisti venuti qui perché sono artisticamente nati a Sarzana, perché mi vogliono bene e perché vogliono bene alla cultura. Continuerò a fare musica, finché me lo permetteranno, e non mi intimorisce un teatro non pieno come quello di stasera”. E ha concluso rivolgendosi al pubblico e lasciando partire un ultimo fendente: “Sono contento, vi dico grazie, vi dico che vi amo e che io con la musica non smetto certo per questi quattro cretini”.

