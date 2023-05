Lo Spezzino pronto ad accogliere la tappa più lunga, traguardo volante a Borghetto Vara

Tutto pronto per la partenza del Giro d’Italia 2023, al via domani, sabato 6 maggio, con la cronometro Fossacesia Marina-Ortona, lungo la Costa dei Trabocchi, litorale abruzzese. E se l’anno scorso la Corsa rosa ha lambito la nostra provincia con la tappa Parma-Genova, l’edizione 106 vedrà un attraversamento delle strade spezzine in piena regola. L’appuntamento è per mercoledì 17 maggio, undicesima tappa, la Camaiore-Tortona, la più lunga della competizione con i suoi 219 chilometri. I corridori varcheranno il confine ligure-toscano sulla strada litoranea, percorrendo poi l’Aurelia, quindi la Ripa e proseguendo verso la Val di Vara – con traguardo volante a Borghetto -, che saluteranno, e con essa lo Spezzino, affrontando e superando il Passo del Bracco, primo Gran premio della montagna di giornata.

Non resta che godersi il giro in Tv per i primi dieci giorni e poi, lavoro e altre incombenze permettendo, scendere sul ciglio della strada per seguire rispettosamente il transito dell’amata corsa.

