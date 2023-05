Megattera nel mar Ligure di Ponente, Osa Savona: “Preoccupati da questa presenza eccezionale”

Savona. L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) “esprime viva preoccupazione per l’eccezionale presenza della megattera nel mar Ligure di ponente e, conscia di cosa sia per cetacei e pesci questo mare, mediterraneo compreso, le augura ‘Buona Fortuna’. E spera che al più presto raggiunga l’oceano Atlantico”.

OSA ha voluto anche rivolgere “un ringraziamento alla Capitaneria di Porto di Savona per aver tempestivamente emesso un bollettino con le indicazioni alle imbarcazioni su come avvicinare l’animale e ridurre al minimo disturbo e pericoli. L’Osservatorio ricorda “il grave impatto acustico dei motori marini (il rumore è amplificato sott’acqua) in relazione al sofisticato sistema uditivo di cetacei e pesci, che subiscono danni non ancora completamente valutati dalla scienza”.

