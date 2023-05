Meteo, giornata soleggiata sulla costa con qualche nuvola per l’entroterra

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 5 maggio, al mattino avremo cielo sereno ovunque a parte sottili velature in transito. Da metà giornata sviluppo di cumuli nelle aree interne; sulle testate di Val Trebbia e Aveto possibilità di qualche isolato rovescio o temporale durante il pomeriggio; qualche rovescio sarà possibile anche in prossimità delle Alpi Liguri, invariato altrove. In serata tornerà il sereno su tutta la regione.

Venti: Deboli variabili, in regime di brezza lungo le coste ed aree limitrofe

