Montefiori: “Protestiamo per l’insensatezza decreto Piantedosi”

“Siamo qui per mostrare la nostra solidarietà alle persone a bordo della Geo Barents, tra le quali tantissimi bambini, e per protestare contro l’insensatezza del Decreto Piantedosi che abbiamo ribattezzato ‘Decreto naufragi’ “. Così Iacopo Montefiori segretario provinciale del Partito democratico della Spezia a margine della manifestazione organizzata da sindacati, associazioni e partiti in occasione dell’arrivo della nave di Medici senza frontiere che ha accompagnato fino alla Spezia 336 anime.

“Il decreto impone a tutte queste persone ulteriori giorni di navigazione in condizioni precarie e ai minori altre ore di pulman come è stato con il primo attracco della Geo Barents quest’inverno – ha aggiunto -. Va ringraziata la macchina della solidarietà e dell’accoglienza, anche questa volta si stanno impegnando al massimo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com