Napoli campione, esplode la festa scudetto anche a Genova: “Una gioia immensa”

Genova. Esplode la festa per lo scudetto del Napoli anche a Genova. Centinaia di tifosi hanno invaso le strade della città con un carosello partito da Staglieno e arrivato in piazza De Ferrari, dove molti azzurri si erano già radunati.

Decisivo il pareggio per 1-1 contro l’Udinese che regala matematicamente il terzo titolo nella storia ai partenopei. A decine si sono riuniti in via Enrico Toti per seguire il match nella sede del Napoli Club Genova, quindi il ritrovo a Genova Est e la scooterata che ha raggiunto la Foce e poi il centro cittadino.

