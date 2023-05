Pallanuoto M/ Semifinale Scudetto, a Palermo gara 2 contro il Telimar

Dall’ufficio stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

La Pro Recco è partita questa mattina alla volta di Palermo: è qui che domani giocherà gara 2 della Semifinale Scudetto contro il Telimar: con la vittoria, i biancocelesti strapperebbero il pass per la finale, la diciassettesima consecutiva, andando a caccia del Tricolore numero 35. La sfida, con inizio alle 16, sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della società siciliana. Gli arbitri dell’incontro saranno Severo e Ricciotti. Ancora senza Aicardi, è probabile la conferma dei 13 che hanno vinto per 18-9 a Punta Sant’Anna.

