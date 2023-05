“Rapallo Outdoor”: un sito che invoglia a scoprire i sentieri

Una positiva scoperta: “Rapallo Outdoor”. Testi semplici, chiari, immagini bellissime che incuriosiscono e invogliano a mettersi lo zaino in spalla…

Gli autori scrivono gli autori: “Siamo Silvia e Matteo, appassionati di trekking, natura, animali, vita sostenibile. Abbiamo deciso di iniziare questo progetto per due motivi. Il primo: condividere la nostra passione con gli amici e, comunque, con tutti coloro che praticano attività outdoor. Il secondo: contribuire a far conoscere la rete sentieristica di Rapallo e del Tigullio, che è tanto splendida quanto, purtroppo, ancora poco conosciuta. Oltre alle escursioni, ti racconteremo le nostre esperienze di vita all’aria aperta, in campagna, tra cani, gatti e tutte le piccole, grandi meraviglie della natura che sono una continua scoperta!”

Foto da “Rapallo Outdoor”