Rugby/ Pro Recco: gli Squali chiudono la regular season a Parabiago

Dall’ufficio stampa Pro Recco Rugby

La ventiduesima e ultima giornata della stagione regolare della serie A ovale vedrà l’Aircom Pro Recco Rugby in campo a Parabiago, ospite della squadra che ha vinto il girone 1 e si appresta a disputare i play off promozione. Gli squali invece sono a caccia del punto che manca loro per evitare di chiudere all’ultimo posto in classifica e potersi così giocare ancora delle possibilità di salvezza disputando i play out: attualmente appaiati al CUS Genova a 15 punti, i biancocelesti devono provare a conquistare il punto che li farebbe arrivare penultimi, mentre gli universitari sono fermi per il turno di riposo. Da regolamento, in caso di parità finale le due squadre dovranno affrontarsi in uno spareggio.

