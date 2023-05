Genova. Incidente questo pomeriggio in salita Sant’Eusebio, sulle alture della Valbisagno. Per cause da chiarire un’auto si è ribaltata e una donna di 47 anni è rimasta ferita, per fortuna non in gravi condizioni.

È successo intorno alle 15. Sul posto i vigili del fuoco, i militi della Croce Azzurra di Bavari e della Croce Verde di San Gottardo, l’automedica del 118 e gli agenti della polizia locale.

