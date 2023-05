Dall’Associazione Culturale “il Sestante”

L’Associazione Culturale “il Sestante” informa che, in continuità e a completamento della conferenza di astrofotografia svoltasi il 29/4 u.s., ha organizzato la mostra di argomento astrofotografico “Varcando la porta del cosmo – le meraviglie che non ti aspetti”, iniziata oggi e che si protrarrà fino al 14 maggio p.v. al 2° piano di Palazzo Fascie a Sestri Levante, a ingresso libero. Orario di apertura: 10.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00.

» leggi tutto su www.levantenews.it