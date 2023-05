Tragedia nell’incidente di Roverino a Ventimiglia. Sale a due il bilancio delle vittime

Ventimiglia. E’ una vera tragedia quella che si è consumata in queste ore a Roverino, Ventimiglia, in un incidente dove hanno perso la vita due persone, un uomo di circa 40 anni e una donna di 70. Nello scontro sono state coinvolte una Opel Astra ed una Mercedes 4 Matic oltre ad uno scooter. L’uomo si trovava sulla Opel insieme ad altre 3 persone ed è morto sul colpo mentre la donna, che viaggiava sull’altra vettura, risultata da subito gravissima è stata trasportata in ospedale in codice rosso e intubata, deceduta dopo poco.

Nello scontro almeno due feriti gravi: la ragazza sullo scooter, che ha riportato una importante lesione all’arto inferiore, e la moglie della vittima.

