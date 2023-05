Trasporti e turismo, ampliata l’offerta ferroviaria per la Sagra del pesce di Camogli

Sabato 13 e domenica 14 maggio in occasione della Sagra del Pesce, aumenterà l’offerta ferroviaria a servizio della località di Camogli. “Come da consuetudine e a grande richiesta, Trenitalia su richiesta della Regione Liguria aumenterà il numero di fermate a Camogli e attiverà un nuovo treno straordinario notturno per consentire il rientro verso La Spezia ai tanti visitatori che, come ogni anno, affolleranno il paese per un evento che, nato nel lontano 1952, è uno dei più importanti e attesi dai liguri e non solo”, commenta l’assessore regionale ai Trasporti e Turismo. Scendendo nel dettaglio, oltre all’offerta ordinaria, il 13 maggio i treni Regionali Veloci 3278 La Spezia (17.50) – Genova Brignole, 3281 Genova Brignole (18.45) – La Spezia e 3287 Genova Brignole (20.45) – La Spezia effettueranno la fermata straordinaria a Camogli rispettivamente alle 18.49, 19.11 e 21.07. Sono previste inoltre lievi modifiche di orario nelle altre stazioni servite dai tre treni. Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 maggio, verrà inoltre effettuato il treno straordinario 94101 che partirà da Recco alle 00.57 in direzione La Spezia (arrivo 2.30) con fermate a Camogli all’1.02 e in tutte le stazioni della linea eccetto Cavi.

