Genova. Ancora un episodio di violenza ieri sera nel centro storico di Genova.

E’ successo intorno alle 23 in via Pré. Due giovani stranieri hanno cominciato a litigare per motivi al momento sconosciuti poi uno dei due, ha colpito l’altro con una bottiglia di vetro mentre quest’ultimo era voltato di spalle.

» leggi tutto su www.genova24.it