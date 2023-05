Albenga, il 10 maggio la consegna del cantiere per il ripristino dell’argine del Centa

Albenga. Mercoledì 10 maggio il cantiere per il ripristino dell’argine del fiume Centa ad Albenga, danneggiato nel corso dell’alluvione dell’ottobre 2020, sarà consegnato alla ditta vincitrice dell’appalto, la Perrone Costruzioni. L’ intervento, che prevede la sistemazione di circa 250 metri di argine dissestato in via Lungocenta Crocebianca, è stato finanziato con fondi di protezione civile e del Pnrr con 2 milioni e 600mila euro; la conclusione dei lavori è prevista nei primi mesi del 2024.

“Il lavoro per arrivare a questo risultato si è rivelato molto complesso, tra l’aumento del prezzo dei materiali, la necessità di studiare a fondo le caratteristiche del luogo per realizzare le opere adatte e i ricorsi al Tar a seguito della procedura di gara, ma grazie all’impegno dei tecnici e tutti gli enti coinvolti, a cominciare dal Comune di Albenga, è stato possibile individuare le soluzioni ideali per garantire la sicurezza dei cittadini e combattere il dissesto idrogeologico – dichiara l’assessore regionale alla protezione civile – Ora l’obiettivo è riconsegnare questa fondamentale opera alla città di Albenga il prima possibile, già all’inizio del 2024”.

