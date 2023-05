Dispersione idrica, l’obiettivo di Acam: “Al 2030 ridotta dal 50 al 20 per cento”

Abbassare la percentuale delle dispersioni idriche sul territorio al 20 per cento a fronte dell’attuale 54 per cento a livello provinciale e 49.9 per cento comunale. Per mitigare l’annosa questione Acam acque prosegue nella creazione di distretti idrici, al momento ne sono stati attivati 71, che verranno analizzati per poi intervenire. In questo caso, individuata la perdita occulta l’azienda diminuirà la pressione dell’acqua e di conseguenza per limitare la dispersione. E’ quanto emerso ieri pomeriggio durante una commissione consiliare sul tema degli investimenti per analizzare il fenomeno della dispersione idrica. A entrare nel dettaglio è stato Massimo Costa del servizio idrico di Acam acque che ha presentato una relazione definendo gli obiettivi dell’azienda “impegnativi e sfidanti” che prevedono la distrettualizzazione di circa il 90 per per cento, circa 1.900 chilometri, della rete gestita e arrivare ad una dispersione Idrica, come detto, del 20 per cento.

La discussione del tema era già nell’aria da tempo, anche alla luce di quanto emerso dai dati Istat delle scorse settimane, e a pochissimi giorni della tubazione saltata in Viale Amendola . A pesare su tutti gli spezzini, anche per quelli residenti fuori comune, sono le perdite occulte che in alcuni territori raggiungono anche il picco del 70 per cento. Costa ha spiegato che l’azienda è al lavoro, negli ultimi anni, dopo un’azione incisiva sulla depurazione alla quale hanno dovuto lavorare con la massima priorità, l’attenzione si è concentrata sulle dispersioni idriche.

