E’ il Maggio dei Libri e la Mazzini svela i propri tesori bibliografici

Tutto il sistema bibliotecario della Spezia partecipa con grandi eventi e iniziative al “Maggio dei Libri”, la campagna nazionale rivolta a sottolineare il valore sociale dei libri come elemento chiave della crescita personale, culturale e civile del Paese. Ogni biblioteca spezzina, in linea con le proprie specificità, ha organizzato infatti un ricco programma fra laboratori rivolti alla promozione della lettura per i bambini e incontri di lettura per gli adulti che abbraccia tutto il mese di maggio.

“Partecipando a questa iniziativa vogliamo sottolineare il ruolo importante dei libri nella crescita personale e, con eventi in tutte le nostre biblioteche, cerchiamo di coinvolgere il più possibile gli appassionati ma anche chi non ha l’abitudine di leggere frequentemente – ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini -. Ci sono appuntamenti per tutte le età: laboratori per bambini, gruppi di lettura, presentazioni di nuovi volumi, e saranno giornate da dedicare alla cultura e al divertimento”.

