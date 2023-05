Ekdal sintetico: “Chi segna vince e noi non segniamo. Poco da dire, solo dare il massimo”

“Non so cosa dire. Nel primo tempo avremmo potuto fare due o tre gol senza problemi e il loro è venuto fuori dal nulla. Peccato. Chi segna vince e noi, pur giocando abbastanza bene, di gol non ne facciamo”. Lo ha detto Albin Ekdal al termine di Cremonese-Spezia 2-0, che rischia di diventare la pietra tombale sulle speranze di salvezza degli aquilotti.

“Questa era una partita molto importante e l’abbiamo persa. Ora ne mancano quattro e dobbiamo fare il massimo. Non c’è paura, semmai tristezza. Ma siamo un bel gruppo consapevole delle proprie forze. Non c’è molto da dire, solo da dare il massimo e cercare di vincere la prossima”. Domani di nuovo in campo ad allenarsi. “Recuperiamo e torniamo a metterci sotto. Sono concetti semplici, ma la verità è questa. Chi ha visto la partita sa che il risultato doveva essere un altro. Il calcio è così. Non devi mai mollare”.

