“Eureka” e arresto Bonavota, Centi: “Maxi operazioni che dimostrano lo stretto legame tra i boss della ‘ndrangheta e la Liguria”

“In Liguria le mafie, soprattutto la ‘ndrangheta, non sono fenomeni di passaggio ma realtà ormai ben consolidate e inserite nei gangli imprenditoriali, amministrativi, professionistici e politici della nostra regione. L’arresto del boss Bonavota latitante a Genova da più di un anno e la recente operazione ‘Eureka’, che ha portato al blitz in otto stati europei e a 160 arresti, anche in Liguria, dimostrano la centralità della nostra regione nelle trame mafiose, soprattutto di stampo ‘ndranghetista”. Così il presidente della Commissione Regionale Antimafia della Liguria, Roberto Centi.

“La maxi-operazione ‘Eureka’ contro la ‘ndrangheta ha fatto emergere il ruolo centrale di Pietro Fotia all’interno dell’organizzazione criminale. Secondo la Direzione Distrettuale Antimafia di Genova, Fotia, che da decenni vive a Savona, sarebbe stato il luogotenente del boss Rocco Morabito, arrestato due anni fa durante la latitanza in Brasile – sottolinea Centi -. In Liguria quindi aveva la base un esponente di spicco della ‘ndrangheta che, tra l’altro, prima della condanna per turbativa d’asta aggravata dal metodo mafioso ricevuta un mese fa, insieme al fratello Rocco si vantava davanti a tutti di essere stati indagati 50 volte ed essere ancora incensurati”.

