Genoa in serie A, migliaia e migliaia di tifosi in strada per la grande festa in piazza De Ferrari

Genova. Stavolta si finisce di soffrire con due giornate di anticipo. Fatto più unico che raro nella storia del Genoa. E così migliaia e migliaia di tifosi rossoblu si sono riversati nelle strade della città per festeggiare il ritorno in serie A in un tripudio di bandiere e colori.

Un corteo è partito da via Canevari e si è diretto verso il centro, dove molti supporter del Grifone erano già confluiti alla fine della partita. In piazza De Ferrari è atteso il pullman della squadra per l’acclamazione generale. Un enorme grifone è stato appeso al Ponte Monumentale.

» leggi tutto su www.genova24.it